В России будет можно снимать деньги с иранских карт

Российские туристы также смогут снимать наличные в банкоматах Ирана.

Карты иранских банков подключили к платежной системе «Мир», которая объединилась с иранской Shetab. Теперь в банкоматах России будет можно снимать наличные с иранских карт.

«С реализацией этого проекта мы делаем большой шаг в направлении дедолларизации и упрощения взаиморасчетов между двумя странами, Исламской Республикой Иран и Россией», — сказал глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

На следующем этапе проекта туристы из России смогут снять деньги в Иране.

Представители Москвы и Тегерана договорились о расчетах в национальных валютах весной 2022 года. В январе 2023 года центробанки двух стран заключили соглашение по упрощению банковских операций.