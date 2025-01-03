В начале 2025 года не будут штрафовать за неправильный НДС в чеках ККТ

В рамках налоговой реформы с 1 января 2025 года введены новые ставки НДС для плательщиков УСН – 5% и 7%. Они должны быть отражены в чеках ККТ.

Изменения в форматы фискальных документов — для отражения пониженных ставок НДС у компаний и ИП, которые применяют УСН, закрепил приказ ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-20/1038@.

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с годовым оборотом свыше 60 млн рублей будет платить НДС. Можно выбрать пониженные ставки 5% и 7%. ФНС дополнила реквизиты фискальных документов следующим образом:

тег 1115 — «Суммы НДС чека»;

тег 1119 — «Сумма НДС чека». Этот реквизит может принимать значения 7 — при НДС 5%, 8 — при НДС 7%, 9 — при НДС 5/105 и 10 — при НДС 7/107;

тег 1120 — «Сумма НДС».

Бизнес, который будет применять пониженные ставки НДС с 1 января 2025 года, должен обновить программное обеспечение ККТ. Если разработчики касс не успеют предоставить обновленную версию программы с новыми ставками НДС, можно временно формировать чеки по старым правилам.

Необходимо незамедлительно установить обновление в программное обеспечение ККТ тем организациям и ИП на УСН, которые будут исчислять НДС по пониженным ставкам, предупреждает ФНС.

Если из-за отсутствия обновления ККТ бизнес будет выбивать чеки без новых ставок НДС, это будет учитываться как отсутствие его вины. И штрафа не будет, если такое обновление будет произведено в разумный срок.

Отметим, что УФНС по Кировской области ранее разъяснило, что разумный срок в данном случае это – до конца 1 квартала 2025 года. Однако потом эта информация пропала с сайта. Не исключаем, что это связано с выходом названного приказа ФНС.

Таким образом, не будет считаться нарушением, если до обновления ПО сведения о расчетах формируются из учетной системы пользователя по ставке НДС 5% и 7% при сохранении отражения на кассовом чеке:

тега 1105 – «СУММА РАСЧЕТА ПО ЧЕКУ БЕЗ НДС»;

тега 1183 – «СУММА РАСЧЕТОВ БЕЗ НДС».

При этом сумма расчета должна включать в себя НДС по специальным ставкам (5% или 7%).