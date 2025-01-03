👀 Соцфонд привел пример, как вырастет пенсия работающих пенсионеров с 2025 года

С января 2025 года Социальный фонд (СФР) начнет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам. Он детально и на примере объяснил, как это будет происходить.

Это значит, что повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них оплачиваемой работы. Однако рост выплат будет разным — у тех, кто продолжает трудиться, и кто уже уволился, предупреждает СФР.

До 2025 года получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии Соцфонд будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.

Особенность механизма повышения в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Пример от СФР Работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 руб. в месяц. А будь он неработающим, получал бы 36 351,59 руб. Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации с 01.01.2025 составит 7,3%. Расчет индексации будет исходя из суммы в 36 351,59 руб. (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 653,11 руб. в месяц (7,3% от 36 351,59 руб.). Итого на руки он будет получать 22 181,05 руб. (19 527,94 + 2 653,11). В итоге пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.

Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год, он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.

Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы.

То есть повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности.

Индексация с Нового года планируется на уровне 7,3%. Однако правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.

Возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды, включая по инвалидности и потере кормильца.

Другие пенсионные выплаты и соцпособия работающим пенсионерам продолжат индексировать в следующем году так же, как и раньше. Это государственные и социальные пенсии, накопительная пенсия и ежемесячная денежная выплата. Эти выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам в прошлые годы.

Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат. Его Соцфонд проводит ежегодно в результате поступления на формирование пенсии новых страховых взносов работодателей за трудящихся пенсионеров.