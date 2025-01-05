📅 В 2025 году для МСП и самозанятых введут кредитные каникулы. ЦБ назвал срок

Такую меру поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых предлагал Владимир Путин в начале 2024 года. Но сроки запуска механизма пока не согласованы.

Максимальный размер займа, по которому планируется предоставлять льготный период, для микропредприятий составит 60 млн рублей, для малых предприятий — 400 млн, для средних — 1 млрд, а для самозанятых — 10 млн.

Льготный период хотят выдавать просто по заявлению заемщика. К нему не будут предъявлять специальных требований, например, по снижению объемов выручки.

Предполагается, что во время льготного периода проценты будут начисляться по ставке, которая предусмотрена договором. Однако если ключевая ставка изменится более чем на 50% от значения в документе, то начислять проценты будут в размере ключевой + 1 п.п. По окончании кредитных каникул проценты будут начисляться по предусмотренной договором ставке.

Механизм кредитных каникул для малого бизнеса может заработать не ранее середины 2025 года, заявили «Известиям» в ЦБ. К тому же законопроект даже не прошел первое чтение в Госдуме.