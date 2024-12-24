ИП может снять деньги с расчетного счета и выплатить зарплату сотрудникам

Закон не запрещает предпринимателям снимать с расчетного счета средства и тратить их как на личные нужды, так и на выплату зарплат.

Центробанк в своем письме от 20.11.2024 № 29-1-1-ОГ/22249 сообщил, что индивидуальный предприниматель может снять деньги с расчетного счета, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. При этом регулятор не дал конкретного ответа на основной вопрос — может ли индивидуальный предприниматель снять деньги с расчетного счета на личные нужды.

«Нормативные правовые акты Российской Федерации, по мнению Департамента, не содержат запрета на снятие с расчетного счета индивидуального предпринимателя наличных денег, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности и совершения операций, связанных с такой деятельностью, в том числе для выплаты заработной платы», — сказано в письме ЦБ.

Согласно письму УФНС по Москве от 28.05.2009 N 20-14/2/054094, предприниматель имеет право потратить средства с расчетного счета на личные нужды, но только после уплаты налога по УСН.