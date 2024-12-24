Покупатели стали чаще платить QR-кодом

Вырос объем платежей по QR-кодам и биометрии, а также удвоилась общая сумма оплат электронными денежными средствами через маркетплейсы.

За девять месяцев 2024 года объем операций по картам снизился. Россияне стали чаще оплачивать покупки QR-кодом, объем таких платежей составил 2,6 трлн рублей.

Популярность набирает оплата по биометрии, этот способ платежа выбрали для оплаты покупок на 7,8 млрд рублей.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы», — сказано на сайте Центробанка.

За три квартала 2024 года число терминалов по приему безналичных платежей выросло на 341 тыс. штук, их общее число превысило 4,8 млрд.