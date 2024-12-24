При доходах свыше 60 млн рублей на УСН будет НДС

Если у ИП на УСН доход за 2024 год больше 60 млн рублей, то он должен начислять НДС на реализацию сразу с 1 января 2025 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.09.2024 № 03-07-14/94140.

Например, при доходе в 2024 году 70 млн рублей, с 1 января 2025 года у ИП на УСН будет НДС по ставке 5% без вычетов или 20% с вычетами.

Если операции – необлагаемые по статьям 146 и 149 НК, то по ним НДС не будет.

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