Минцифры будет собирать геоданные россиян у мобильных операторов

На платформе «Гостех» разрабатывают сервис, который будет собирать и обрабатывать данные о местоположении и передвижении россиян. Такая информация будет поступать в обезличенном виде, но даже эти данные могут затронуть тайну личной жизни, считают операторы связи.
Проект об отслеживании геотреков станет одним из сервисов «госозера» данных — поправок к закону «О персональных данных», которые приняли 8 августа 2024 года. Согласно документу, бизнес должен бесплатно передавать обезличенные персональные данные своих клиентов. При этом согласие пользователей на предоставление такой информации в «госозеро» не нужно. Об этом пишет Forbes.
«Обезличенные геотреки позволяют регионам планировать, где лучше построить дороги, где школ не хватает, как оптимально выстроить маршруты общественного транспорта. Государство получает доступ к этим данным, чтобы повышать качество жизни граждан. Мы эти данные продавать не собираемся, мы берем эти данные для собственных целей», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.
Также он добавил, что сервис может заработать уже в начале 2025 года.
В Ассоциации больших данных (АБД) считают, что геотреки относятся к персональным данным абонентов, поэтому их невозможно передавать. Операторы могут делиться только статистической информацией и результатами внутренней аналитики.
Комментарии4
Пи---ть - не мешки ворочать((( но про собственные цели не соврал.
ничего не понимаю, как слежка за мной может повысить мое качество жизни?
Так же, как наличие марки Честного знака повышает качество молока, тапочек и воды из-под крана.
Для школ есть данные регистрации по месту жительства, для дорог и тротуаров достаточно снимков со спутника - где удобно, там все уже протоптано, берите да стройте, но нет ведь, действительно для собственных
целейнужд.