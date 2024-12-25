Минцифры будет собирать геоданные россиян у мобильных операторов

Мобильных операторов заставят передавать платформе «Гостех» обезличенные геотреки своих абонентов — это информация о передвижениях и местоположении жителей страны.

На платформе «Гостех» разрабатывают сервис, который будет собирать и обрабатывать данные о местоположении и передвижении россиян. Такая информация будет поступать в обезличенном виде, но даже эти данные могут затронуть тайну личной жизни, считают операторы связи.

Проект об отслеживании геотреков станет одним из сервисов «госозера» данных — поправок к закону «О персональных данных», которые приняли 8 августа 2024 года. Согласно документу, бизнес должен бесплатно передавать обезличенные персональные данные своих клиентов. При этом согласие пользователей на предоставление такой информации в «госозеро» не нужно. Об этом пишет Forbes.

«Обезличенные геотреки позволяют регионам планировать, где лучше построить дороги, где школ не хватает, как оптимально выстроить маршруты общественного транспорта. Государство получает доступ к этим данным, чтобы повышать качество жизни граждан. Мы эти данные продавать не собираемся, мы берем эти данные для собственных целей», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Также он добавил, что сервис может заработать уже в начале 2025 года.

В Ассоциации больших данных (АБД) считают, что геотреки относятся к персональным данным абонентов, поэтому их невозможно передавать. Операторы могут делиться только статистической информацией и результатами внутренней аналитики.