❄️ Это настоящий Новый год! Дарим подарки и начинаем обучение 1 января

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Старт обучения 1 января. Скорее записывайтесь — количество мест ограничено.

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

До Нового года рукой подать, а значит, большинство положений налоговой реформы-2025 вступит в силу. Многие из них касаются упрощенцев. В программе курса есть вся необходимая информация, чтобы легко адаптироваться к новым условиям работы.

Вы освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам. Отработаете полученные навыки на реальных примерах.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 82%: 10 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов.

Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 78%: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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