В этом году надо сдать еще одно последнее ЕНП-уведомление на НДФЛ

Вчера бухгалтеры сдали декабрьское уведомление, в котором был НДФЛ и взносы. Но предстоит сдать еще одно.

Для декабря действует особое правило для ЕНП-уведомлений.

НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря, надо уплатить до последнего рабочего дня декабря. В 2024 году это 28 декабря. И в этот же срок надо сдать уведомление.

В нем будет код периода 34/13.

В большинстве случаев в это уведомление попадает НДФЛ с аванса за декабрь. Но если кто-то 28 числа выплатит и вторую часть зарплаты за декабрь, то в уведомлении будет фигурировать весь декабрьский НДФЛ.

Если после 22 декабря никаких выплат физлицам не было и нет удержанного НДФЛ, то сдавать это последнее декабрьское уведомление не надо.

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