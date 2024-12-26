Начните год с новой профессией! Записывайтесь на курсы и начинайте учиться с 1 января

Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Воспользуйтесь новогодней акцией «Клерка» — выбирайте курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками, занимайте места и приступайте к учебе уже 1 января.

В предвкушении праздников и новых возможностей мы запускаем акцию на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Не загадывайте желания, а воплощайте их сами!

Старт обучения 1 января. Скорее записывайтесь — количество мест ограничено.

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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На новом курсе повышения квалификации «Клерка» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

Вы получите практический опыт работы в программе и сможете самостоятельно вести учет после завершения обучения.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 57%: 6 900 рублей вместо 15 900 рублей.

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