Доначисления со стороны таможни выросли на 73%

Сотрудники ФТС увеличили число требований к предпринимателям и нарастили доначисления до 45,4 млрд рублей.

За девять месяцев 2024 года Федеральная таможенная служба (ФТС) доначислила бизнесу 45,4 млрд рублей, что на 73% больше показателя за тот же период 2023 года. Тогда предприниматели получили доначисления на 26,2 млрд рублей.

Сотрудники таможни ужесточили контроль за ценами ввезенных в РФ товаров, увеличилось количество требований и доначислений. Об этом пишут «Ведомости».

Чаще всего бизнес привлекают к ответственности за снижение таможенной стоимости товаров, за незаконный оборот и за недостоверную или ошибочную информацию о классификационном коде.