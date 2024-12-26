Общую информацию о неблагоприятных метеоусловиях будут предоставлять бесплатно

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой правительственный закон с изменениями в ФЗ «О гидрометеорологической службе» и ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Он совершенствует правовое регулирование предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Закон разработан для разграничения перечня и порядка предоставления информации общего назначения о неблагоприятных метеорологических условиях, к которой не может быть ограничен доступ, и специализированной информации, которая предоставляется пользователям (потребителям) на платной основе. Он принят с подачи Конституционного суда.

Документ также регламентирует мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

Общий прогноз НМУ отнесен к информации общего назначения. Его станут направлять в том числе юрлицам и ИП, которые обязаны проводить согласованные мероприятия по уменьшению выбросов загрязнений в воздух на объектах хозяйственной и иной деятельности, а не только федеральным и региональным органам экологического надзора, обеспечивающим контроль за их деятельностью.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.