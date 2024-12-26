Забирайте обновленные курсы, которые точно пригодятся в 2025 году: ФСБУ, НДС и 1С со скидкой

Несмотря на множество изменений, которые приготовил для бухгалтеров 2025 год, есть знания, которые необходимы абсолютно каждому специалисту. Изучите новые ФСБУ и ведите бухучет в 2025 году без ошибок, подготовьтесь к работе с НДС на УСН и ОСНО, научитесь использовать новые функции 1С. На все курсы действуют новогодние скидки до 82%. Старт обучения 1 января.

В 2025 году в силу вступают новые ФСБУ, поэтому сейчас самое время повторить всю нормативную базу, чтобы без ошибок вести учет. НДС станет обязательным для всех — неважно ведете вы учет для компании на УСН или ОСНО, разберитесь в новых ставках, узнайте, как выбрать самую выгодную и получить льготы по налогу. В связи с новыми требованиями налоговой реформы-2025 у бухгалтера появятся новые задачи, которые нужно будет решать в 1С. Разработчики уже подготовили обновления, и сейчас лучшее время, чтобы разобраться в ПО.

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Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. В 2025 году обязательными станут два новых ФСБУ. С 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2003 «Инвентаризация» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который нужно использовать при составлении годовой отчетности за 2025 год.

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