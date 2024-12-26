ВТБ стал владельцем 100% активов Почта Банка

В 2025 году клиенты Почта Банка перейдут на единую платформу под брендом ВТБ.

23 декабря 2024 года ВТБ закрыл сделку по покупке 49,99% Почта Банка у Почты России. Теперь компании принадлежит 100% акций. Сумма сделки составила 36 млрд рублей.

«Почта Банк из статуса совместного предприятия "возвратился в семью по родству" и становится единоличной "дочкой" группы ВТБ», — сказал первый заместитель президента—председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Сейчас менеджеры ВТБ и Почта Банка обсуждают формат работы офисов объединенной компании. В 2025 году клиенты Почта Банка перейдут на единую технологическую платформу, которая будет работать под брендом ВТБ.