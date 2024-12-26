Объем рынка e-commerce за год вырос на 40%. Мантуров: мы лидеры в мире

Несмотря на то, что рынок онлайн-торговли продолжает расти, его темпы начали замедляться.

В 2024 году объем рынка онлайн-торговли вырос на 40% по сравнению с результатами 2023 года.

«Онлайн-торговля демонстрирует 40%-й рост по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Мы здесь лидеры в мире, и в том числе это и отражается на характере торговли в целом», — сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Оборот сферы e-commerce составляет 60 трлн рублей, она обеспечивает около 13% ВВП. В онлайн-торговле занято свыше 13 млн человек, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Партнер компании Data Insight Борис Овчинников считает, что рост рынка заметно замедляется. Если в начале 2024 года число онлайн-заказов превышало на 55-60% показатели начала 2023 года, то ближе к октябрю темпы замедлились до 30%. Переток покупателей из офлайна в онлайн больше не сможет обеспечить прежний рост.