Сайт Минфина России занял первое место в конкурсе «Золотой сайт»

Над дизайном работала компания Zephyrlab, разработку вело ООО «Софт-Техно».

В прошлом году обновленный сайт Минфина получил серебро в digital-премии Tagline Awards 2023 в номинации «Лучший государственный сайт».

Победителей и призеров конкурса «Золотой сайт + золотое приложение» выбирали в 90 номинациях, включая 61 для лучших сайтов и 27 для лучших приложений.

«Мы рады, что жюри высоко оценило работу и дизайн нашего информационного ресурса. Благодаря реструктуризации его разделов и внедрению современного UX-дизайна количество просмотров страниц в новой версии сайта увеличилось в два раза. Аналогичный рост продемонстрировали такие важные показатели, как глубина просмотра и время, проведенное на сайте. Мы постоянно работаем над навигацией и интерфейсом, чтобы упростить пользователям поиск нужной информации.

За 2024 год на сайте размещено более 700 новостей, тысячи документов, отчетов, инфографики и другой информации о деятельности Министерства», – отметила директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина Елена Громова.