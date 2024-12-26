Сайт Минфина России занял первое место в конкурсе «Золотой сайт»

Над дизайном работала компания Zephyrlab, разработку вело ООО «Софт-Техно».
В прошлом году обновленный сайт Минфина получил серебро в digital-премии Tagline Awards 2023 в номинации «Лучший государственный сайт».
Победителей и призеров конкурса «Золотой сайт + золотое приложение» выбирали в 90 номинациях, включая 61 для лучших сайтов и 27 для лучших приложений.
«Мы рады, что жюри высоко оценило работу и дизайн нашего информационного ресурса. Благодаря реструктуризации его разделов и внедрению современного UX-дизайна количество просмотров страниц в новой версии сайта увеличилось в два раза. Аналогичный рост продемонстрировали такие важные показатели, как глубина просмотра и время, проведенное на сайте. Мы постоянно работаем над навигацией и интерфейсом, чтобы упростить пользователям поиск нужной информации.
За 2024 год на сайте размещено более 700 новостей, тысячи документов, отчетов, инфографики и другой информации о деятельности Министерства», – отметила директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина Елена Громова.
Старейший в Рунете конкурс «Золотой сайт» проводится с 1997 года. На нем вручают премии лучшим сайтам и приложениям русскоязычного сегмента интернета.
Комментарии2
Решили Брежнев и Рейган провести соревнования по бегу.Отбегали. Рейган был моложе, поэтому конечно же пришел первым.
Американские газеты писали "Рейган выиграл, Брежнев поиграл".
Советские газеты "Брежнев пришел вторым, Рейган - предпоследним".
Ну и... ? самое интересное-то ?
Сколько... ?