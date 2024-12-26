ЦБ: доля безналичных платежей превысила 85%

По итогам третьего квартала 2024 года доля безналичных платежей в розничном обороте составила 85,3%. В конце 2023 года этот показатель был на уровне 83,4%.

Если 5-7 лет назад около 95% безналичных платежей проводили по картам, то теперь покупатели стали пользоваться другими инструментами — СБП, оплата по биометрии, по QR-кодам и через приложения банков.

«Наша задача — дать потребителям выбор, когда для каждой ситуации, будь то покупка в магазине у дома, на маркетплейсе, оплата жилищно-коммунальных услуг или любой другой случай, можно было бы подобрать оптимальный платежный инструмент», — сказала директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

В 2025-2027 годах ЦБ будет развивать платежную инфраструктуру, внедрять универсальный QR-код, оплату цифровыми рублями и по биометрии. К концу 2027 года доля безналичных альтернатив картам в платежах должна составить около 15%. Сейчас этот показатель не превышает 10%.