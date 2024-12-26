Минфин готов к любой ключевой ставке

Об этом сказал глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов в интервью о долговой стратегии ведомства на 2025 год.

По его словам, стресс-тесты Минфина свидетельствуют о готовности системы к любой дальнейшей траектории ключевой ставки.

Также Мамонов отметил, что привлечение средств в иностранных валютах в 2025 году Минфин не планирует.

Безопасный уровень госдолга Минфин по-прежнему оценивает в размере 20% от ВВП. В ближайшее время причин для повышения этой границы не наблюдается, заявил чиновник.

Несмотря на высокие ставки, все обязательства по облигациям федерального займа (ОФЗ) будут строго выполняться, как и прежде.

Минфин в 2025 году при размещении ОФЗ планирует отдавать предпочтение долгосрочным бумагам с постоянным купонным доходом, но будет учитывать ситуацию на рынке и стараться не давить на него объемами и премиями.

Денис Мамонов отметил, что на данный момент Минфин не готовит принципиально новых видов ОФЗ или обновления форматов прежних. При этом готов изучить предложения рынка при их наличии.

«Мы всегда отталкиваемся не только от своих потребностей, но и от желания рынка. Ранее некоторые инструменты нас попросил сделать рынок, и мы шли ему навстречу. Соответственно, если у рынка появится запрос на новый тип инструмента, мы всегда готовы это обсудить», — добавил Мамонов.

Минфин приветствует усиление роли частных инвесторов на рынке госдолга, но движущей силой остаются крупные институциональные инвесторы, которые удерживают его в равновесии спроса и предложения, не допуская высокой волатильности.