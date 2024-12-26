С 2025 года обязательные виды страхования придут в новые регионы России

С января 2025 на территориях новых субъектов РФ начнут действовать законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

Среди них законы об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП).

Владельцы транспортных средств, а также перевозчики пассажиров и владельцы опасных производственных объектов обязаны застраховать гражданскую ответственность до 1 января, предупреждает Минфин. На конец ноября 150 тысяч человек заключили договора ОСАГО.

«Жизнь, здоровье или имущество граждан, проживающих в том числе на новых территориях, должны быть защищены. Поэтому уже с января следующего года страховые компании, имеющие лицензию на осуществление определенного вида обязательного страхования, будут не вправе отказать гражданам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях заключить договоры обязательного страхования. Вся необходимая база для этого подготовлена, страховые компании подтвердили готовность к работе в новых регионах», — рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Не менее 30 страховых компаний могут оформить договоры страхования на территориях новых регионов. Страховые услуги можно получить и в электронном виде, например, оформить полис ОСАГО.

При этом отдельными страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов. Так, «СК «Астро-Волга» открыты филиалы во всех новых регионах, «СК ГАЙДЕ» — филиалы в Донецке и в Луганске, «ПСБ Страхование» работает в 400 стационарных точках продаж «Промсвязьбанка».

Компанией «СК «Хатхор», зарегистрированной на территории ДНР, в 2024 году начата деятельность по страхованию на основании выданной ЦБ лицензии.

Ряд других страховщиков планирует в ближайшее время существенно расширить присутствие на территории новых субъектов.

Основной принцип обязательного страхования — обязанность владельцев транспортных средств, опасных объектов, а также перевозчиков заключать договоры обязательного страхования с уплатой страховой премии страховщику и последующим возмещением страховщиком нанесенного потерпевшим ущерба. Такая обязанность относится как к физлицам, так и к субъектам экономической деятельности независимо от формы собственности, уточняет Минфин.