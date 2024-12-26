С 2025 года обязательные виды страхования придут в новые регионы России

Среди них законы об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП).
Владельцы транспортных средств, а также перевозчики пассажиров и владельцы опасных производственных объектов обязаны застраховать гражданскую ответственность до 1 января, предупреждает Минфин. На конец ноября 150 тысяч человек заключили договора ОСАГО.
«Жизнь, здоровье или имущество граждан, проживающих в том числе на новых территориях, должны быть защищены. Поэтому уже с января следующего года страховые компании, имеющие лицензию на осуществление определенного вида обязательного страхования, будут не вправе отказать гражданам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях заключить договоры обязательного страхования. Вся необходимая база для этого подготовлена, страховые компании подтвердили готовность к работе в новых регионах», — рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Не менее 30 страховых компаний могут оформить договоры страхования на территориях новых регионов. Страховые услуги можно получить и в электронном виде, например, оформить полис ОСАГО.
При этом отдельными страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов. Так, «СК «Астро-Волга» открыты филиалы во всех новых регионах, «СК ГАЙДЕ» — филиалы в Донецке и в Луганске, «ПСБ Страхование» работает в 400 стационарных точках продаж «Промсвязьбанка».
Компанией «СК «Хатхор», зарегистрированной на территории ДНР, в 2024 году начата деятельность по страхованию на основании выданной ЦБ лицензии.
Ряд других страховщиков планирует в ближайшее время существенно расширить присутствие на территории новых субъектов.
Основной принцип обязательного страхования — обязанность владельцев транспортных средств, опасных объектов, а также перевозчиков заключать договоры обязательного страхования с уплатой страховой премии страховщику и последующим возмещением страховщиком нанесенного потерпевшим ущерба. Такая обязанность относится как к физлицам, так и к субъектам экономической деятельности независимо от формы собственности, уточняет Минфин.
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