На УСН без НДС нет и счетов-фактур, и книг покупок/продаж

Также им не надо вести книги покупок и книги продаж.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-07-11/111805.
Однако если ИП импортирует товары или выступает налоговым агентом по НДС, то в отношении этих операций освобождение от НДС не действует и по ним надо составлять счета-фактуры и вести книгу продаж.
В 2025 году упрощенцы без НДС не будут составлять счета-фактуры, зато начнут сдавать декларации по новой форме. Работать с учетом всех нововведений научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения выдадим диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей.
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