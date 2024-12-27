На УСН без НДС нет и счетов-фактур, и книг покупок/продаж

ИП на УСН с доходами менее 60 млн рублей в 2024 году освобождены от НДС с 1 января 2025 года. Счета-фактуры с пометкой «без НДС» им выставлять не надо.

Также им не надо вести книги покупок и книги продаж.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-07-11/111805.

Однако если ИП импортирует товары или выступает налоговым агентом по НДС, то в отношении этих операций освобождение от НДС не действует и по ним надо составлять счета-фактуры и вести книгу продаж.

В 2025 году упрощенцы без НДС не будут составлять счета-фактуры, зато начнут сдавать декларации по новой форме. Работать с учетом всех нововведений научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения выдадим диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей.