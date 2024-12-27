Вейпы и жидкости для них могут полностью запретить

Комитет по охране здоровья оценит законопроект о полном запрете продавать вейпы и жидкости для них.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них в профильный комитет по охране здоровья.

«Устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей представляют значительную угрозу для здоровья, вызывая развитие зависимости, серьезные респираторные заболевания, повышается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект подготовили представители фракции КПРФ и 26 декабря 2024 года внесли в Госдуму. Они предлагают запретить оптовую и розничную торговлю никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.

Если проект примут, он вступит в силу через месяц после официальной публикации.