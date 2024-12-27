Ozon повысил комиссии за частоту выплат

Селлеры, которые выбрали часто получать выплаты от маркетплейса, начнут платить повышенную комиссию.

С 24 декабря 2024 года маркетплейс Ozon изменил для продавцов условия комиссий, связанных с выбором частоты выплат.

Теперь тем, кто выбирает опцию частых выплат, придется платить увеличенную комиссию. Базовая ставка для ежедневных и досрочных выплат — 4,49% от суммы перевода. С еженедельных выплат удержат:

3,49% — с выплатой на следующей неделе;

2,39% — с выплатой через неделю;

1,19% — с выплатой через 2 недели.

Если расчетный счет селлера открыт в Ozon Банке и привязан к личному кабинету на Ozon, то ставки будут ниже на 25%. Об этом сказано на сайте маркетплейса.

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Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС на УСН: что меняется в работе УСН-щиков. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

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