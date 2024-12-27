Ozon повысил комиссии за частоту выплат

С 24 декабря 2024 года маркетплейс Ozon изменил для продавцов условия комиссий, связанных с выбором частоты выплат.
Теперь тем, кто выбирает опцию частых выплат, придется платить увеличенную комиссию. Базовая ставка для ежедневных и досрочных выплат — 4,49% от суммы перевода. С еженедельных выплат удержат:
3,49% — с выплатой на следующей неделе;
2,39% — с выплатой через неделю;
1,19% — с выплатой через 2 недели.
Если расчетный счет селлера открыт в Ozon Банке и привязан к личному кабинету на Ozon, то ставки будут ниже на 25%. Об этом сказано на сайте маркетплейса.
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Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Первичные документы при работе с маркетплейсами.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.
НДС на УСН: что меняется в работе УСН-щиков.
Проверки ФНС селлеров: что проверяют.
Спикер — Татьяна Пашинник, практикующий бухгалтер селлеров, заместитель главного бухгалтера ООО «ЛОТУС МЬЮЗИК».
Ждем вас на вебинаре 14 января в 11:00 мск!
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