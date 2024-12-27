Установлен новый порядок ведения госреестра сельхозземель

Введена Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.

Президент подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 499-ФЗ об этом.

Ведение государственного реестра предусмотрено в указанной единой федеральной госинформационной системе (ГИС).

Закон определяет цели создания и содержание ГИС, а также порядок ее функционирования и использования.

Кроме того, закон уточняет порядок функционирования и использования еще двух федеральных ГИС:

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна;

семеноводства сельскохозяйственных растений.

Помимо этого, закон устраняет неопределенности и неточности в регулировании отношений в области развития сельского хозяйства, семеноводства и обеспечения плодородия земель сельхозназначения.

Закон вступил в силу с 26.12.2024, но некоторые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025, 1 марта 2026 и 1 сентября 2027 года.