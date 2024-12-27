Официально разрешено делать из отходов искусственный грунт

Президент подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 497-ФЗ с изменениями в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ФЗ «Об охране окружающей среды».

Этот закон направлен на совершенствование правового регулирования обращения с отходами производства и потребления.

Он устанавливает особенности обращения с отходами на труднодоступных территориях. Для этого введены понятия «труднодоступная территория» и «перегрузочная станция», а также установлены требования к таким станциям.

Перечень труднодоступных территорий определяют регионы в составе территориальных схем обращения с отходами при условии его согласования с Росприроднадзором и ППК «Российский экологический оператор».

Установлен предельный срок накопления отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО), на труднодоступных территориях, а также особенности госрегулирования тарифов в области обращения с ТКО.

Уточнено понятие «утилизация отходов»: теперь сюда относится использование ТКО для производства из их органической части искусственных грунтов.

Предусмотрено, что вторичные ресурсы, полученные при раздельном накоплении ТКО или в результате их обработки на специальных объектах, и полученное из них вторсырье передают региональные операторы и операторы по обращению с ТКО, осуществляющие их обработку, третьим лицам на организованных торгах или на электронных площадках, которые взаимодействуют с федеральной госинформсистемой учета ТКО. Их перечень которых размещен в этой системе, за исключением вторичных ресурсов, передаваемых указанными операторами на утилизацию путем производства искусственного грунта из органической части ТКО или их энергетической утилизации.

Также уточнены отдельные нормы, касающиеся обращения с отходами, платы за негативное воздействие на окружающую среду и другие положения.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но некоторые нормы с 01.01.2025 и 01.09.2026.

Ранее мы приводили мнение Валентины Матвиенко, что надежды на «мусорную реформу» не оправдались.