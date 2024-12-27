Роскачество: на рынке около 10% фальсифицированной продукции

Товары из категории круп, муки и молочной продукции получили 260 Знаков качества, а продавцы стали быстрее убирать с полок фальсификат.

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что доля фальсификата на российском рынке составляет порядка 10%.

В 2024 году розничные торговые сети и операторы стали быстрее снимать с продажи фальсифицированную продукцию. 90% продавцов и производителей устраняют нарушения в первые недели после поступления информации о таких товарах. Об этом пишет ТАСС.

По результатам веерных исследований продукции Роскачество присвоило 260 государственных Знаков качества. Лидерами среди регионов стали Московская, Белгородская области, Краснодарский край, Москва и Нижний Новгород. Знак качества получили товары из категорий муки, круп и молочной продукции.