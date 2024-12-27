В упрощенном формате будут выдавать больше лицензий

В проактивном порядке предприниматели смогут получить не менее чем 50 видов разрешений и лицензий. Власти внедрят механизм, который позволит по одному заявлению выдавать сразу несколько документов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении упрощенного порядка выдачи лицензий и разрешений до 31 декабря 2025 года.

Часть разрешений переведут на уведомительный порядок выдачи. Если компания соответствует нормам и правилам, то ей не придется представлять документы для получения лицензий. Предпринимателям достаточно сообщить о намерении вести деятельность. Об этом сказано на сайте кабмина.

Также запустят комплексный подход к получению сразу нескольких документов по одному заявлению. Это начнется с лицензирования в сфере фармацевтики и с получения государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.

В 2025 году в проактивный режим переведут не менее чем 50 видов разрешений. Такой подход в 2024 году применяли для свидетельств о подготовке специалистов по перевозке опасных грузов, в следующем году без заявлений будут выдавать разрешения на вылов рыбы.