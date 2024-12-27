👯 Производители носков и чулок получат налоговую отсрочку

Чтобы предприятия не брали кредиты и не приостанавливали деятельность, власти дадут им отсрочку по уплате налогов на период, когда продажи носков падают.

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, по которому производство чулок и носков из полиамида войдет в перечень сезонных видов деятельности.

Предприниматели из сферы носочно-чулочного производства получат отсрочку по уплате налогов в кварталах, когда реализация товаров сокращается. Такая поддержка позволит сократить объемы кредитных средств, затраты производителей, а также сдержать рост цен на продукцию.

Основной объем годового производства носков и чулок приходится на февраль-апрель. В среднем компании выпускают по 5,6 млн пар каждый месяц. Затем предприятия снижают объемы до 3,3 млн пар, а некоторые и вовсе приостанавливают деятельность. Продукция хранится на складах и ждет пикового спроса, который приходится на четвертый квартал.

Сейчас в список сезонного производства включена деятельность по созданию изделий из натурального меха, валяной и войлочной обуви.