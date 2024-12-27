Страхование жизни

Подписан закон о гарантиях прав граждан при страховании жизни: какие положены выплаты

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 26.12.2024 № 477-ФЗ «О гарантировании прав по договорам страхования жизни».

Этот закон предусматривает создание в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) фонда гарантирования прав граждан по договорам страхования жизни или иным договорам страхования, по которым страхуют:

  • объекты страхования жизни;

  • объекты страхования от несчастных случаев и болезней;

  • объекты медицинского страхования.

Из средств фонда АСВ будет делать гарантийные денежные выплаты в случае отзыва у страховой компании лицензии на добровольное страхования жизни по всем основаниям (кроме добровольного отказа от лицензии).

Участниками системы гарантирования прав по договорам страхования жизни будут страхователи, выгодоприобретатели, их правопреемники, а также страховщики, АСВ и Банк России.

Закон определяет виды выплат, которые гарантированы, и порядок расчета их размера.

Размер гарантийной выплаты не может превышать 2 млн 800 тыс. рублей. А по риску смерти — 10 млн.

Порядок гарантийной выплаты такой:

  • В течение 7 рабочих дней со дня наступления гарантийного случая страховщик представляет в АСВ сведения (их перечень устанавливает ЦБ), необходимые для определения размера гарантийной выплаты.

  • АСВ в течение 45 рабочих дней со дня получения от страховщика таких сведений формирует реестр гарантийных выплат по договорам страхования жизни, в котором учитываются требования застрахованных.

Для формирования данного реестра АСВ привлекает ответственного актуария для определения величины обязательств страховщика по каждому договору страхования жизни.

  • Гарантийную выплату АСВ проводит наличными или путем перечисления на банковский счет в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и документов (их перечень устанавливает АСВ), необходимых для принятия решения о выплате.

Также закон устанавливает порядок определения размеров гарантийных взносов, за счет которых формируется фонд, порядок их уплаты, порядок расходования АСВ средств фонда, а также процедуры взаимодействия Агентства с ЦБ и страховщиками.

Возникающие споры, в частности об отказе АСВ в гарантийной выплате или несогласии с ее размером, будут решаться в судебном порядке.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

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