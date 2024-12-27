Подписан закон о гарантиях прав граждан при страховании жизни: какие положены выплаты

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 26.12.2024 № 477-ФЗ «О гарантировании прав по договорам страхования жизни».

Этот закон предусматривает создание в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) фонда гарантирования прав граждан по договорам страхования жизни или иным договорам страхования, по которым страхуют:

объекты страхования жизни;

объекты страхования от несчастных случаев и болезней;

объекты медицинского страхования.

Из средств фонда АСВ будет делать гарантийные денежные выплаты в случае отзыва у страховой компании лицензии на добровольное страхования жизни по всем основаниям (кроме добровольного отказа от лицензии).

Участниками системы гарантирования прав по договорам страхования жизни будут страхователи, выгодоприобретатели, их правопреемники, а также страховщики, АСВ и Банк России.

Закон определяет виды выплат, которые гарантированы, и порядок расчета их размера.

Размер гарантийной выплаты не может превышать 2 млн 800 тыс. рублей. А по риску смерти — 10 млн.

Порядок гарантийной выплаты такой:

В течение 7 рабочих дней со дня наступления гарантийного случая страховщик представляет в АСВ сведения (их перечень устанавливает ЦБ), необходимые для определения размера гарантийной выплаты.

АСВ в течение 45 рабочих дней со дня получения от страховщика таких сведений формирует реестр гарантийных выплат по договорам страхования жизни, в котором учитываются требования застрахованных.

Для формирования данного реестра АСВ привлекает ответственного актуария для определения величины обязательств страховщика по каждому договору страхования жизни.

Гарантийную выплату АСВ проводит наличными или путем перечисления на банковский счет в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и документов (их перечень устанавливает АСВ), необходимых для принятия решения о выплате.

Также закон устанавливает порядок определения размеров гарантийных взносов, за счет которых формируется фонд, порядок их уплаты, порядок расходования АСВ средств фонда, а также процедуры взаимодействия Агентства с ЦБ и страховщиками.

Возникающие споры, в частности об отказе АСВ в гарантийной выплате или несогласии с ее размером, будут решаться в судебном порядке.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.