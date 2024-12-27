👍 В Госдуме просят работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря

Депутат напомнил, что 2024 год — високосный, в нем не 365, а 366 рабочих дней. Сотрудники устали, к ним можно отнестись с пониманием.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов призвал работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря, сделать рабочий день коротким или дать возможность работать удаленно.

«Я надеюсь на добрую волю, призываю всех работодателей, где это можно, с учетом предпраздничного настроения, предпраздничных всех дел, с учетом того, что это високосный год, 366 дней в году, а не 365 дней в году, подойти очень лояльно, гибко, с пониманием», — сказал Нилов.

Суббота, 28 декабря, будет полноценным рабочим днем. Так решили сделать, чтобы сделать выходным 30 декабря.

А как будет в 2025 году, смотрите в официальном производственном календаре.