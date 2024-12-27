👍 В Госдуме просят работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов призвал работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря, сделать рабочий день коротким или дать возможность работать удаленно.
«Я надеюсь на добрую волю, призываю всех работодателей, где это можно, с учетом предпраздничного настроения, предпраздничных всех дел, с учетом того, что это високосный год, 366 дней в году, а не 365 дней в году, подойти очень лояльно, гибко, с пониманием», — сказал Нилов.
Суббота, 28 декабря, будет полноценным рабочим днем. Так решили сделать, чтобы сделать выходным 30 декабря.
А как будет в 2025 году, смотрите в официальном производственном календаре.
Комментарии3
Время сейчас такое, что с людьми надо помягше, а на вопросы смотреть ширше.
Можно вообще не работать. Куда не сдвигай, но последний рабочий всегда будет последним рабочим днём и особо работать там никто не будет (ну, если про офисных сейчас речь вести).
Те, кому надо, взяли отпуск. Хотя, в этом году и так 3 дня выходных перед НГ.
А этот банкет опять за счёт работодателя...
Не, я сама всегда, если получается, беру отпуск в последние дни декабря, но вещать такое в Думе...
За народ радеют, ночей не спят, корку хлеба не доедают... все мысли только о людЯх... чего бы ещё на работодателя повесить-то?