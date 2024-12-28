Спрос на аудит персональных данных вырос в три раза

На фоне ужесточения наказания за утечки личных данных компании стали чаще обращаться за услугами специалистов по анализу и обработке этой информации.

В 2024 году спрос на анализ соответствия обработки персональных данных и на их защиту вырос в три раза.

В начале ноября специалисты по защите данных получили 330 запросов от компаний, но к концу месяца их стало уже 920. По итогам декабря спрос может вырасти в пять раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Angara Security.

«Новый закон стимулирует бизнес вкладывать средства в безопасность, поскольку затраты на аудит значительно ниже возможных штрафов. Многие компании, которые долгое время откладывали этот вопрос, теперь спешат провести аудит и усилить защиту своих информационных систем», — сказал глава отдела консалтинга и аудита в Angara Александр Хонин.

Повышенный спрос на услуги аудиторов персональных данных будет и в 2025 году, особенно ближе к лету, когда власти начнут выписывать бизнесу первые штрафы.

30 ноября 2024 года Владимир Путин подписал закон от 30.11.2024 № 421-ФЗ об ужесточении ответственности за утечки. Он вступает в силу через 180 дней после публикации, то есть в мае 2025 года. Если раньше компании за нарушения платили 60-100 тыс. рублей, то теперь максимальное наказание составить до 3% от выручки за предыдущий год, но не больше 500 млн рублей.