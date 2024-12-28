Замена стеклопакетов — это текущий ремонт и не расценивается как неотделимые улучшения

При этом в арендуемом помещении имеется остекление, и речи о полноценном ремонте не идет. Условимся, что по договору аренды текущий ремонт производится за счет арендатора, с получения согласия арендодателя.

Бухучет

Если арендованное помещение используется в процессе производства продукции (приобретения и продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), затраты на его текущий ремонт, понесенные в процессе его использования, учитывают в расходах по обычным видам деятельности (п. п. 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Затраты на текущий ремонт, произведенные до начала использования арендованного помещения, которое будет учитываться в качестве права пользования активом (ППА), включают в фактическую стоимость ППА (подп. «в» п. 13 ФСБУ 25/2018).

Расходы на ремонт признают в том отчетном периоде, в котором подписан документ, подтверждающий выполнение ремонтных работ (п. п. 16, 18 ПБУ 10/99).

Налог на прибыль

Затраты на текущий ремонт арендованного помещения, используемого в целях производства и реализации, можно учесть в прочих расходах, если договором не предусмотрено возмещение таких затрат арендодателем. В этом случае расходы признают в отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, в размере фактических затрат (п. п. 1, 2 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК).

В 2025 году в силу вступают два новых ФСБУ, поэтому сейчас самое время повторить положения нормативных актов и подготовиться к переменам. Научим вести учет по правилам всех стандартов на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». Наши эксперты на понятном языке объяснят тонкости действующих ФСБУ, и вам не придется самим читать сотни страниц канцелярского текста. После обучения выдадим удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 6 900 рублей.