❓❔ По традиции перед Новым годом приходят странные требования от налоговой. А как у вас?

Например, в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» подписчица Ekaterina делится:
«Прилетело странное требование о непредоставлении декларации по УСН за 2021 год, хотя наша организация применяет ОСНО. Просто отписаться, что не являемся плательщиками УСН?», — спрашивает она совета.
Конечно, лучше ответить, что не обязаны представлять, так как на ОСНО.
Коллеги подтверждают, что «тоже самое сегодня прилетело, налоговая развлекается».
Другая бухгалтер жалуется, что в прошлом году прям под Новый год прилетел вызов в налоговую в январе. В итоге весь НГ насмарку. А после праздников она позвонила в ИФНС, и оказывается, приходить не надо.
«Написала что если счет заблокируют, наябедничаю в вышестоящую», — советуют коллеги.
Кому-то под НГ присылают большие требования, поэтому на праздниках приходится документы собирать, «и отдыха никакого. Дали бы хоть на новогодние отдохнуть».
Кто-то объясняет нашествие странных требований техническим сбоем. Также предновогодние метаморфозы объясняют отсутствием грамотных ИТ-специалистов в налоговой и отсутствием внедрения искусственного интеллекта.
«План по требованиям выполняют. KPI и все дела», — метко заметил наш читатель.
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