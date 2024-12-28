❓❔ По традиции перед Новым годом приходят странные требования от налоговой. А как у вас?

Многие налогоплательщики и налоговые агенты жалуются, что каждый год перед самым НГ от налоговой инспекции приходят, мягко говоря, странные и зачастую противоречивые требования. И непонятно, как на них реагировать. И отвечать ли вообще.

Например, в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» подписчица Ekaterina делится:

«Прилетело странное требование о непредоставлении декларации по УСН за 2021 год, хотя наша организация применяет ОСНО. Просто отписаться, что не являемся плательщиками УСН?», — спрашивает она совета.

Конечно, лучше ответить, что не обязаны представлять, так как на ОСНО.

Коллеги подтверждают, что «тоже самое сегодня прилетело, налоговая развлекается».

Другая бухгалтер жалуется, что в прошлом году прям под Новый год прилетел вызов в налоговую в январе. В итоге весь НГ насмарку. А после праздников она позвонила в ИФНС, и оказывается, приходить не надо.

«Написала что если счет заблокируют, наябедничаю в вышестоящую», — советуют коллеги.

Кому-то под НГ присылают большие требования, поэтому на праздниках приходится документы собирать, «и отдыха никакого. Дали бы хоть на новогодние отдохнуть».

Кто-то объясняет нашествие странных требований техническим сбоем. Также предновогодние метаморфозы объясняют отсутствием грамотных ИТ-специалистов в налоговой и отсутствием внедрения искусственного интеллекта.

«План по требованиям выполняют. KPI и все дела», — метко заметил наш читатель.

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