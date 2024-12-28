Глава РСПП: бизнес не боится доллара по 105 рублей

Предприниматели смогут приспособиться к любому курсу доллара, но важно, чтобы его волатильность была в пределах «разумного коридора».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что предприниматели смогут работать и при курсе доллара в 105 рублей.

«Я считаю, что как не является чем-то катастрофическим инфляция в 8-9% для экономики, так и курс в районе, скажем, 100-105 рублей за доллар, если не будет чрезмерной волатильности в любую сторону», — сказал Александр Шохин.

Также он добавил, что ситуация общей неопределенности создает больше проблем для бизнеса, чем конкретный курс валют, к которому можно приспособиться. Поэтому РСПП не требует от Центробанка зафиксировать курс. Главное, чтобы его колебания были предсказуемы и находились в «разумном коридоре».