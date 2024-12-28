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⚡️ Итоги дня: в аэропорту Пулково и РЖД запустят роботов, Госдума сэкономила больше 1 млрд рублей, а водителей штрафуют за медленный проезд по платной дороге

Подготовили обзор главных событий дня — 28 декабря 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Госдуме предложили запретить рекламу с пропагандой многоженства. Контент не должен содержать «информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую многоженство», поскольку это не допускает Семейный кодекс.

  • Водителей штрафуют за медленный проезд по платной дороге Москва – Санкт-Петербург. В «Автодоре» сообщили, что ««пользователь вносит плату за проезд в размере максимального тарифа при прохождении участка в срок более 1 часа вне зависимости от причины нахождения на трассе». Штраф составляет более 5 тыс. рублей.

  • В 2024 году Госдума сэкономила больше 1,372 млрд рублей. Эти деньги вернут в бюджет страны. Больше всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг – 787 млн.

  • Производители предупредили торговые сети о подорожании воды и соков. С начала 2025 года цены вырастут в среднем от 9% до 15% из-за повышения акцизов.

  • Перед Новым годом цены на мандарины начали снижаться, их стоимость стартует с 130 рублей за кг. Основные страны-поставщики — Турция, Марокко, Китай, Египет, Иран, Пакистан, Тунис, ЮАР.

  • В РЖД тестируют возможности биоморфных роботов — электронных собак — для работы на потенциально опасных участках железной дороги. Робопсы оснащены камерами и лидарами, они автоматически передают данные на компьютер оператора.

Источник

  • Приложение для доставки «Купер» удалили из App Store. Сервис принадлежит Сберу, он специализируется на доставке продуктов и готовой еды, а также косметики.

  • В аэропорту Пулково начали тестировать беспилотных автономных роверов для перевозки багажа. Обучение роботов продлится полгода, а потом они смогут работать автономно.

Источник: «Воздушные ворота Северной столицы».

  • Яндекс купил сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд». В течение следующих двух лет компания планирует вложить больше 2 млрд рублей в распространение зарядных станций.

  • В 2024 году объем рынка кинопроката в России превысил 43 млрд рублей, восемь российских фильмов собрали более 1 млрд.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Ольга Ульянова
НДФЛ

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