⚡️ Итоги дня: в аэропорту Пулково и РЖД запустят роботов, Госдума сэкономила больше 1 млрд рублей, а водителей штрафуют за медленный проезд по платной дороге

В Госдуме предложили запретить рекламу с пропагандой многоженства. Контент не должен содержать «информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую многоженство», поскольку это не допускает Семейный кодекс.

Водителей штрафуют за медленный проезд по платной дороге Москва – Санкт-Петербург. В «Автодоре» сообщили, что ««пользователь вносит плату за проезд в размере максимального тарифа при прохождении участка в срок более 1 часа вне зависимости от причины нахождения на трассе». Штраф составляет более 5 тыс. рублей.

В 2024 году Госдума сэкономила больше 1,372 млрд рублей. Эти деньги вернут в бюджет страны. Больше всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг – 787 млн.

Производители предупредили торговые сети о подорожании воды и соков. С начала 2025 года цены вырастут в среднем от 9% до 15% из-за повышения акцизов.

Перед Новым годом цены на мандарины начали снижаться, их стоимость стартует с 130 рублей за кг. Основные страны-поставщики — Турция, Марокко, Китай, Египет, Иран, Пакистан, Тунис, ЮАР.