Промышленным предприятиям выделят 3,2 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 26 декабря 2024 года № 4024-р. Согласно документу, до конца 2024 года на поддержку промышленных предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, направят свыше 3,2 млрд рублей.

«Для реализации новых проектов Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до семи лет. Объем таких займов составляет от 5 млн до 5 млрд рублей», — сказано на сайте кабмина.

Государство собирается поддержать не меньше семи проектов. Среди них — модернизация малых и средних предприятий из лесной промышленности, обновление базы судоремонтных компаний, закупка средств доставки и хранения кислорода для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями.