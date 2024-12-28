У ФНС появился раздел с основными изменениями 2025 года

На специальной странице можно узнать, какие ключевые изменения в налогообложении вступают в силу в 2025 году.

ФНС запустила промостраницу, на которой собрала все основные налоговые изменения 2025 года. Всю информацию можно отфильтровать по категориям: для физлиц, для ИП, для юридических лиц.

С нового года будет действовать прогрессивная шкала НДФЛ от 13% до 22%. На промостранице объясняют, какие именно доходы попадут под повышенный налог, как будут облагаться выплаты участникам СВО и работникам Крайнего Севера.

В 2025 году будет новый налоговый вычет для тех, кто сдал нормы ГТО, увеличат размеры стандартных вычетов. На второго ребенка можно получить до 2,8 тыс. рублей, а на третьего и последующих детей — до 6 тыс.

С 1 января 2025 года компании и ИП на УСН начнут платить НДС. От этого автоматически освобожден бизнес с годовым доходом до 60 млн рублей. Однако ФНС напоминает, что налог придется платить налоговым агентам по НДС и также при ввозе товаров в РФ.

Предпринимателей, которые дробили бизнес, ждет амнистия и освобождение от штрафов. Главное условие — в 2025-2026 годах отказаться от применения схем.