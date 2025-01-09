ФНС объяснила, как заполнять титульный лист новой декларации по налогу на имущество

Они сдают свои декларации в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков (ИФНС по КНП). Но недвижимость, за которую начисляют налог, находится на учете в другой инспекции.
Код именно этой инспекции надо указать на титульном листе.
Об этом сообщает ФНС в письме от 25.12.2024 № БС-2-21/19927@.
Правила заполнения титульного листа для крупнейших налогоплательщиков такие:
по строке «Представляется в налоговый орган (код)» — указывается код налогового органа по КНП;
по строке «по месту нахождения (учета) (код)» — указывается значение «213» (по месту учета КНП) или «216» (по месту учета правопреемника КНП);
по строке «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» — указывается код налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения (недвижимости).
Про другие изменения в форме декларации по налогу на имущество мы рассказывали тут.
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