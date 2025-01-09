Декларация по налогу на имущество

ФНС объяснила, как заполнять титульный лист новой декларации по налогу на имущество

За 2024 год по налогу на имущество организаций надо будет отчитываться на новом бланке декларации. Изменения в том числе касаются крупнейших налогоплательщиков.

Они сдают свои декларации в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков (ИФНС по КНП). Но недвижимость, за которую начисляют налог, находится на учете в другой инспекции.

Код именно этой инспекции надо указать на титульном листе.

Об этом сообщает ФНС в письме от 25.12.2024 № БС-2-21/19927@.

Правила заполнения титульного листа для крупнейших налогоплательщиков такие:

  • по строке «Представляется в налоговый орган (код)» — указывается код налогового органа по КНП;

  • по строке «по месту нахождения (учета) (код)» — указывается значение «213» (по месту учета КНП) или «216» (по месту учета правопреемника КНП);

  • по строке «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» — указывается код налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения (недвижимости).

Про другие изменения в форме декларации по налогу на имущество мы рассказывали тут.

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