ФНС объяснила, как заполнять титульный лист новой декларации по налогу на имущество

За 2024 год по налогу на имущество организаций надо будет отчитываться на новом бланке декларации. Изменения в том числе касаются крупнейших налогоплательщиков.

Они сдают свои декларации в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков (ИФНС по КНП). Но недвижимость, за которую начисляют налог, находится на учете в другой инспекции.

Код именно этой инспекции надо указать на титульном листе.

Об этом сообщает ФНС в письме от 25.12.2024 № БС-2-21/19927@.

Правила заполнения титульного листа для крупнейших налогоплательщиков такие:

по строке «Представляется в налоговый орган (код)» — указывается код налогового органа по КНП;

по строке «по месту нахождения (учета) (код)» — указывается значение «213» (по месту учета КНП) или «216» (по месту учета правопреемника КНП);

по строке «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» — указывается код налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения (недвижимости).

Про другие изменения в форме декларации по налогу на имущество мы рассказывали тут.