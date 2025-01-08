Производители товаров из вторсырья получат скидку при уплате экосбора

Компании по производству упаковки или товаров из вторсырья смогут применять понижающий коэффициент при уплате экологического сбора. Чем больше доля вторсырья в производстве, тем меньше сумма сбора.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 декабря 2024 года №1901. Согласно документу, с 1 января 2025 года компании, которые используют вторсырье для производства упаковки или товаров, получат скидку на уплату экологического сбора.

«У бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах», — сказано на сайте кабмина.

В 2025 году на дисконт могут претендовать производители, которые используют не меньше 55% вторсырья в общей массе упаковки. В 2026 году этот порог увеличат до 75%.