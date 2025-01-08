Экологический сбор

Производители товаров из вторсырья получат скидку при уплате экосбора

Компании по производству упаковки или товаров из вторсырья смогут применять понижающий коэффициент при уплате экологического сбора. Чем больше доля вторсырья в производстве, тем меньше сумма сбора.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 декабря 2024 года №1901. Согласно документу, с 1 января 2025 года компании, которые используют вторсырье для производства упаковки или товаров, получат скидку на уплату экологического сбора.

«У бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах», — сказано на сайте кабмина.

В 2025 году на дисконт могут претендовать производители, которые используют не меньше 55% вторсырья в общей массе упаковки. В 2026 году этот порог увеличат до 75%.

Начать дискуссию