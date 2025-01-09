Минпромторг Татарстана хочет поднять налоги самозанятым

Чтобы выровнять ситуацию на рынке труда, Минпромторг Татарстана предложил повысить налоги самозанятым. Те, кто платит налог на профессиональный доход, приносят в бюджет около 6 тысяч рублей в год, тогда как сотрудники заводов — больше 1 млн.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко предложил повысить налоги самозанятым, поскольку специальный режим налогообложения создает дисбаланс на рынке труда и усиливает дефицит кадров.

Олег Коробченко подсчитал, что сотрудник автомобильного завода приносит в бюджет 1 млн налогов в год, вертолетного завода — 2,6 млн рублей, а специалист в области нефтехимии — больше 5 млн. Тогда как самозанятые платят в среднем 6 тыс. рублей в год. Об этом сказано в телеграм-канале Минпромторга Татарстана.

Также министр отметил, что в регионе самозанятых больше, чем работников из сферы строительства, обрабатывающей промышленности, энергетики, ЖКХ и сельского хозяйства.