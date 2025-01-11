На что копили россияне в 2024 году: данные от СберНПФ

Среди популярных целей сбережений в 2024 году россияне указали отпуск и путешествия (24%), ремонт (24%), подарки близким и лечение (по 19%), инвестиции (13%). Об этом сообщает пресс-релиз СберНПФ, он есть у «Клерка».

Почти половине опрошенных (47%) удавалось откладывать деньги с зарплаты в 2024 году, выяснили в ходе опроса сервис Работа.ру и СберНПФ.

«Около трети (30%) респондентов заявили, что откладывали 5-10% ежемесячного дохода. И это очень рациональный подход, ведь регулярные сбережения в комфортном режиме с одной стороны, приближают к желанной сумме или покупке, а с другой – не слишком давят на бюджет. Откладывать можно и по 100-200 рублей в неделю. Главное — делать это постоянно. Основа сбережений — это системный подход»», — подчеркнул гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

По словам эксперта, россияне, которые отправляли в копилки свыше 10% ежемесячного дохода, — таких оказалось более половины (56%) — рискуют сорваться на полпути к цели: «слишком жесткое затягивание поясов может привести к “срывам” или отказу от сбережений вовсе. Постоянные ограничение создают негативный эмоциональный фон, который может подтолкнуть человека к спонтанным тратам или легкомысленным вложениям. Полагаю, отчасти именно из-за подобных причин только 32% опрошенных смогли накопить желаемую сумму», — рассуждает Зарецкий.

Среди популярных целей сбережений в 2024 году россияне указали:

отпуск и путешествия — 24%;

ремонт — 24%;

подарки близким и лечение — по 19%;

инвестиции — 13%;

образование для себя и детей, покупка недвижимости и хобби — п о 11%.

По мнению Александра Зарецкого, важно правильно подбирать инструменты для накоплений: учитывать срок, налоговые льготы, защиту средств и пр. Это особенно важно для тех, кто собирается копить в 2025 году: об этом заявили 79% респондентов.

«Для краткосрочных сбережений подойдут накопительные счета и вклады: ставки сейчас приятные и помогут заработать. А вот для целей с горизонтом от 5 лет и дольше важно уже посчитать, какой налог придется заплатить на заработанный инвестиционный доход, есть ли дополнительные источники пополнения счета, какие льготы предлагаются и т. д. Рассмотреть можно, например, программу долгосрочных сбережений. По ней за 15 лет участия человек может получить от государства до 360 000 рублей софинансирования и до 900 000 рублей возврата налогов по ставке 15%, а также “разморозить” средства накопительной пенсии», — рассуждает эксперт.

Исследование проводилось в декабре 2024 года. В нем приняли участие более 3 500 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.