⚡️ Итоги дня: число турпоездок выросло на 11%, Xiaomi будет продавать пиво, а Госдума защитит детей от деструктивных видеоигр

С 1 января началась продажа полисов долевого страхования жизни. ДСЖ состоит из двух частей — страховой и инвестиционной. Первая направляется на оплату страхового риска. Инвестиционная предполагает вложение части страховой премии в выбранные активы.

Более 6 млн туристов отдохнуло в Крыму в 2024 году. Поток вырос на 16%. Чаще всего для отдыха выбирают Южный берег, куда приезжает половина туристов. 24% отдыхали на западном побережье, 15% – на восточном.

2024 год стал рекордным по количеству турпоездок по России. Россияне и иностранцы совершили 79,2 млн туристических поездок с января по ноябрь 2024 года. Это на 11% больше, чем за такой же период прошлого года.

Россия заняла 46-е место в мировом рейтинге паспортов. Граждане РФ могут посещать 116 стран и территорий без получения визы. В лидерах рейтинга остался Сингапур, жители которого могут посетить без виз 195 стран.

Прокуратура ХМАО заставила нефтяную компанию погасить долги по зарплате на сумму более 500 тысяч рублей. Организация выплатила зарплату сотрудникам.

ЦБ выпустил инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за принятие мер, чтобы защитить детей от деструктивного контента в видеоиграх. В частности, могут заблокировать сюжеты, «содержащие агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей».

В Белоруссии создали карманный сигнализатор о приближении мультикоптеров. Устройство называется «Звонок».

Samsung сделает платную подписку для своих смартфонов с искусственным интеллектом. Телефоны будут работать с программой AI Subscription Club, которую уже запустили для некоторых бытовых приборов в Южной Корее.