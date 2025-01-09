Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: число турпоездок выросло на 11%, Xiaomi будет продавать пиво, а Госдума защитит детей от деструктивных видеоигр

Подготовили обзор главных событий дня — 9 января 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • С 1 января началась продажа полисов долевого страхования жизни. ДСЖ состоит из двух частей — страховой и инвестиционной. Первая направляется на оплату страхового риска. Инвестиционная предполагает вложение части страховой премии в выбранные активы.

  • Более 6 млн туристов отдохнуло в Крыму в 2024 году. Поток вырос на 16%. Чаще всего для отдыха выбирают Южный берег, куда приезжает половина туристов. 24% отдыхали на западном побережье, 15% – на восточном.

  • 2024 год стал рекордным по количеству турпоездок по России. Россияне и иностранцы совершили 79,2 млн туристических поездок с января по ноябрь 2024 года. Это на 11% больше, чем за такой же период прошлого года.

  • Россия заняла 46-е место в мировом рейтинге паспортов. Граждане РФ могут посещать 116 стран и территорий без получения визы. В лидерах рейтинга остался Сингапур, жители которого могут посетить без виз 195 стран.

  • Прокуратура ХМАО заставила нефтяную компанию погасить долги по зарплате на сумму более 500 тысяч рублей. Организация выплатила зарплату сотрудникам.

  • ЦБ выпустил инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте.

  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за принятие мер, чтобы защитить детей от деструктивного контента в видеоиграх. В частности, могут заблокировать сюжеты, «содержащие агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей».

  • В Белоруссии создали карманный сигнализатор о приближении мультикоптеров. Устройство называется «Звонок».

  • Samsung сделает платную подписку для своих смартфонов с искусственным интеллектом. Телефоны будут работать с программой AI Subscription Club, которую уже запустили для некоторых бытовых приборов в Южной Корее.

  • Xiaomi подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда для продажи пива. Сейчас Xiaomi продает смартфоны и другую электронику, бытовую технику и товары для дома, персональный электротранспорт (моноколеса, электросамокаты и т. д.) и электрокары.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Ольга Ульянова
Обзоры новостей

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Xiaomi подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда для продажи пива.

    и презервативами надо бы обязательно!