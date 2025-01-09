В Биржевой гонке от Сбера победил инвестор с доходностью 693%

СберИнвестиции опубликовали итоги Биржевой гонки — инвестиционного чемпионата брокера Сбера, в котором приняло участие более 52 тысяч человек.

Самую высокую доходность показал инвестор, заработавший 693% за время чемпионата. Он использовал рыночно-нейтральную стратегию: торговал фьючерсами на сырьевые товары, а также индексами на иностранные и локальные рынки и за время чемпионата увеличил свой портфель с 73 до 417 тыс. рублей.

В общей сложности инвестор совершил 1 256 сделок, преимущественно на срочном рынке. Также в тройке лидеров — инвесторы из Челябинской области и Красноярского края. Они получили доходность 492% и 222% соответственно.

Чемпионат охватил все регионы России. Больше всего инвесторов в топ-20 общего рейтинга по доходности из Московской, Ростовской, Самарской областей и Краснодарского края. Участники представляют разные возрастные категории — от 14 до 88 лет. Так, после того как Сбер запустил инвестиции для подростков, к гонке присоединились более 30 юных инвесторов до 18 лет.

Самым молодым победителем номинации стал 22-летний москвич — его доходность превысила 30%. За время чемпионата он совершил почти 1 500 сделок.

Победители в номинациях Лучший старт: доходность — 75% (Свердловская область) Трейдер: доходность — 120% (Самарская область) Молодежь: доходность — 30% (Москва) Первый срочный: доходность — 82% на срочном рынке (Самарская область) Срочный трейдер: доходность — 199% на срочном рынке (Москва)

Что касается инвестиционных инструментов, каждый второй призер, чтобы приумножить свой результат, использовал маржинальное кредитование, а каждый третий — срочный рынок.

Самый большой портфель в рамках Биржевой гонки составил 854 млн рублей.

«Мы видим, что торговые стратегии, которые использовали наши лидеры, принесли хороший результат. Это подтверждает то, что опыт и навыки помогают кратно увеличить свой доход», — сообщила Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков Сбербанка.

Биржевая гонка продлилась с 17 октября по 17 декабря 2024 года.

Каждый участник получит в подарок акцию Сбера, а свыше 3 000 человек — денежные призы.