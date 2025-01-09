В Биржевой гонке от Сбера победил инвестор с доходностью 693%

Самую высокую доходность показал инвестор, заработавший 693% за время чемпионата. Он использовал рыночно-нейтральную стратегию: торговал фьючерсами на сырьевые товары, а также индексами на иностранные и локальные рынки и за время чемпионата увеличил свой портфель с 73 до 417 тыс. рублей.
В общей сложности инвестор совершил 1 256 сделок, преимущественно на срочном рынке. Также в тройке лидеров — инвесторы из Челябинской области и Красноярского края. Они получили доходность 492% и 222% соответственно.
Чемпионат охватил все регионы России. Больше всего инвесторов в топ-20 общего рейтинга по доходности из Московской, Ростовской, Самарской областей и Краснодарского края. Участники представляют разные возрастные категории — от 14 до 88 лет. Так, после того как Сбер запустил инвестиции для подростков, к гонке присоединились более 30 юных инвесторов до 18 лет.
Самым молодым победителем номинации стал 22-летний москвич — его доходность превысила 30%. За время чемпионата он совершил почти 1 500 сделок.
Победители в номинациях
Лучший старт: доходность — 75% (Свердловская область)
Трейдер: доходность — 120% (Самарская область)
Молодежь: доходность — 30% (Москва)
Первый срочный: доходность — 82% на срочном рынке (Самарская область)
Срочный трейдер: доходность — 199% на срочном рынке (Москва)
Что касается инвестиционных инструментов, каждый второй призер, чтобы приумножить свой результат, использовал маржинальное кредитование, а каждый третий — срочный рынок.
Самый большой портфель в рамках Биржевой гонки составил 854 млн рублей.
«Мы видим, что торговые стратегии, которые использовали наши лидеры, принесли хороший результат. Это подтверждает то, что опыт и навыки помогают кратно увеличить свой доход», — сообщила Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков Сбербанка.
Биржевая гонка продлилась с 17 октября по 17 декабря 2024 года.
Каждый участник получит в подарок акцию Сбера, а свыше 3 000 человек — денежные призы.
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