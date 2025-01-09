В единый регистр сведений о населении будут включать больше сведений

В конце декабря Президент подписал федеральный закон от 28.12.2024 № 512-ФЗ с изменениями в ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».

Этот закон дополнил перечень идентификаторов, включаемых в федеральный регистр сведений о населении. Это информация, позволяющая идентифицировать сведения о физическом лице.

Теперь МВД и оператор регистра (ФНС) обязаны направлять для его формирования и ведения, в частности, сведения:

о лишении родительских прав;

восстановлении в родительских правах;

их ограничении и отмене такого ограничения;

опекунах и попечителях;

ограничении дееспособности гражданина;

признании недееспособного дееспособным;

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации).

Уточнены полномочия Правительства по установлению порядка направления обращения об изменении записей федерального регистра сведений о населении физлицом, в отношении которого они составлены, и его обработки. Также конкретизирован способ направления такого обращения (через Госуслуги).

Закон вступил в силу с 28 декабря 2024 года, но некоторые положения начнут действовать с 01.07.2025.

Кроме того, с 1 января 2026 на 1 марта 2025 года перенесен срок вступления в силу положений федерального закона от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ», касающихся предоставления сведений из него через Госуслуги.