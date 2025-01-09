В единый регистр сведений о населении будут включать больше сведений

Этот закон дополнил перечень идентификаторов, включаемых в федеральный регистр сведений о населении. Это информация, позволяющая идентифицировать сведения о физическом лице.
Теперь МВД и оператор регистра (ФНС) обязаны направлять для его формирования и ведения, в частности, сведения:
о лишении родительских прав;
восстановлении в родительских правах;
их ограничении и отмене такого ограничения;
опекунах и попечителях;
ограничении дееспособности гражданина;
признании недееспособного дееспособным;
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации).
Уточнены полномочия Правительства по установлению порядка направления обращения об изменении записей федерального регистра сведений о населении физлицом, в отношении которого они составлены, и его обработки. Также конкретизирован способ направления такого обращения (через Госуслуги).
Закон вступил в силу с 28 декабря 2024 года, но некоторые положения начнут действовать с 01.07.2025.
Кроме того, с 1 января 2026 на 1 марта 2025 года перенесен срок вступления в силу положений федерального закона от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ», касающихся предоставления сведений из него через Госуслуги.
Начать дискуссию