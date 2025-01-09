Закрыт пробел в законе о персональных данных

Данный закон устраняет правовой пробел в части, касающейся закрепления в федеральном законе «О персональных данных» возможности обработки специальных категорий персональных данных, а также обработки биометрических персданных без согласия субъекта этих данных в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством (УПК РФ).
Тем самым, теперь прямо установлена возможность обработки биометрических персональных данных без согласия их владельца в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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