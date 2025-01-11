ЕЭК дала прогноз деловой активности стран-участниц ЕАЭС на начало 2025 года

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обновила краткосрочный прогноз деловой активности для государств Евразийского экономического союза на начало 2025 года.

По ее данным, в ЕАЭС прогнозируется сохранение позитивной динамики деловой активности.

Результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов свидетельствуют о сохранении положительной динамики. При этом:

в Беларуси и России — прогнозируется некоторое замедление роста деловой активности;

Казахстане и Кыргызстане – ускорение подъема;

экономике Армении — сохраняется вероятность возвращения в фазу подъема деловой активности.

Опережающие индикаторы — это инструмент прогнозирования, применяемый ЕЭК для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской «пятерки» в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и основных трендах в экономике, сказано на сайте ЕЭК.