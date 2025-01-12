3/4 малого и среднего бизнеса считают 2024 год в разной степени успешным

Более 72% предпринимателей из числа представителей МСП назвали 2024 год в разной степени успешным для себя.

Такие данные представила Корпорация МСП по итогам опроса, проведенного на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса.

Так, почти 23% назвали 2024 год успешным для себя как для предпринимателей, еще почти 50% считают, что год был для них скорее успешным, но с определенными трудностями.

Почти 28% участников опроса считают 2024 год неуспешным для себя.

При этом у 41% участников опроса по итогам 2024 года выручка выросла, еще у 32% осталась примерно на том же уровне.

Почти 27% констатировали, что выручка у них снизилась.

По итогам 2024 года:

численность сотрудников на своих предприятиях удалось сохранить на прежнем уровне 60% респондентов;

немногим более 21% сказали, что их штат увеличился;

почти 18% МСП отметили уменьшение численности сотрудников.

При этом, почти 49% из них повышали сотрудникам зарплату, а каждый 10-й увеличил ее только нескольким работникам.

Около 40% предпринимателей рассказали, что не повышали уровень выплат на своих предприятиях.

Почти две трети сообщили, что в течение 2024 года не привлекали заемные средства в свой бизнес. Практически каждый пятый участник опроса брал кредиты на пополнение оборотных средств, около 3% — на инвестиционные цели. Почти 16% предпринимателей сообщили, что нашли деньги для своего бизнеса у инвесторов, на бирже или у родственников.

Отвечая на вопрос об использовании мер господдержки:

более 20% представителей МСП — отметили, что они помогли развитию их бизнеса;

почти 5% — сказали, что меры господдержки помогли их бизнесу выжить ;

около 34% — сообщили, что меры господдержки — это то, о чем они слышали;

20% — не пользовались ими, потому что не было потребности;

около 21% — не имеют представления о мерах поддержки или впервые о них услышали.

Касаемо планов на 2025 год и ожиданий от него: почти две трети полагают, что он будет лучше 2024 года; почти 16% полагают, что он будет таким же; ждут ухудшений около 20%.

Конкретизируя ожидания, примерно по одной трети респондентов сказали, что ждут от 2025 года улучшения внешней/внутренней конъюнктуры или стабильности. К ухудшению внешней и внутренней конъюнктуры готовятся около 15,5%, продолжения тенденций 2024 года ожидают чуть более 13,5%.

В преддверии 2025 года почти половина участников опроса сообщили, что намерены масштабировать имеющиеся предприятия. Еще 37% планируют сохранить текущий бизнес. Открыть еще один собираются около 12% респондентов, около 2% заявили о намерении закрыть бизнес.

Опрос предпринимателей проходил с 20 по 26 декабря 2024 года на МСП.РФ.