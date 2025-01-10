Минфин объяснил, зачем ввели НДС на УСН

Эти пороговые значения (250 и 450 млн руб.) подлежат ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.
НДС на УСН ввели для плавного и поэтапного перехода упрощенцев на ОСНО, а также для борьбы со схемами дробления бизнеса, когда возможность не платить НДС становится конкурентным преимуществом для бизнеса. Об этом сообщает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-14/117627.
При этом 97% налогоплательщиков УСН имеют доходы ниже 60 млн рублей, поэтому нормы про НДС их не коснутся, уточнил Минфин.
Однако даже тех упрощенцев, кого не коснется НДС, ждут другие изменения налоговой реформы-2025 — новые лимиты, отмена повышенных ставок, новая декларация и др. Правильно вести учет на УСН в 2025 году научим на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». В обновленной программе курса уже доступны все новые ставки НДС и новые формы деклараций за 2024 год. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 3 500 рублей вместо
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