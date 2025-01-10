Минфин объяснил, зачем ввели НДС на УСН

В 2025 году при УСН с доходами от 60 до 250 млн рублей можно применять ставку НДС 5%, с доходами от 250 до 450 млн – ставку НДС 7%.

Эти пороговые значения (250 и 450 млн руб.) подлежат ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.

НДС на УСН ввели для плавного и поэтапного перехода упрощенцев на ОСНО, а также для борьбы со схемами дробления бизнеса, когда возможность не платить НДС становится конкурентным преимуществом для бизнеса. Об этом сообщает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-14/117627.

При этом 97% налогоплательщиков УСН имеют доходы ниже 60 млн рублей, поэтому нормы про НДС их не коснутся, уточнил Минфин.