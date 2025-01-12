🍷 Могут запретить одновременно производить коньяк и коньячный дистиллят

Проблему на рынке коньяка обсудили на заседании государственной комиссии по антиконтрафакту.

В ходе заключительного в 2024 году заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции руководитель Роскачества Максим Протасов обратил внимание на проблему на рынке коньяка. Ранее Роскачество по итогам проведенного веерного исследования выявляло большой процент фальсифицированной продукции в данной категории.

По итогам обсуждения принято решение проработать вопросы в части:

установления запрета производства на одном обособленном подразделении организации коньячного дистиллята и коньяка ;

ограничить госрегистрацию основного технологического оборудования для производства этилового спирта в отношении лиц, включенных в перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

«Несмотря на ряд уже принятых мер, контрольно-надзорные ведомства и регионы обращают внимание на необходимость донастройки инструментов противодействия нелегальному обороту. Помимо откровенного суррогата, который может приводить к летальным исходам, контрольные органы продолжают выявление фальсифицированного алкоголя, поступающего из‑за рубежа», – рассказал первый вице-премьер, зампредседателя Правительства Денис Мантуров.

Власти намерены усилить контроль за производством и оборотом алкогольной продукции.