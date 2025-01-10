48% россиян потратили на Новый год больше, чем планировали

С незапланированными расходами в период праздников столкнулись 16% россиян. В основном на Новый год потратили от 70 до 100 тысяч рублей.

Превысили бюджет на празднование Нового года 48% россиян. Они покупали подарки, еду и декор.

От 70 до 100 тыс. рублей на каникулах потратил 31% жителей страны, от 20 до 50 тыс. рублей — 23%, от 100 до 150 тыс. рублей — 16%. Больше 500 тыс. рублей ушло только у 2% участников опроса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование маркетплейса «Профи.ру».

70% назвали подарки для близких основной частью расходов, на втором месте — покупка продуктов, посещение ресторанов. 35% россиян потратили приличную сумму на декор для дома, покупку елки, игрушек и гирлянд. В развлечения вложились 24%: они посещали новогодние ярмарки и каток. Аниматорам, бьюти-специалистам и другим мастерам заплатили 19%, на хобби и спорт потратились 13%, на путешествия — 9%, а 16% столкнулись с незапланированными расходами.

Для 28% россиян праздничные расходы стали сильной мотивацией, чтобы увеличить доходы, 47% оценили уровень мотивации как невысокий, а 20% признались, что Новый год никак не повлиял на желание больше зарабатывать.